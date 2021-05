Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic anunța ca duminica dupa-amiaza este aglomerație la intrarea in București de pe A1 și A2. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, se circula in condiții de aglomerație, in coloana, la intrarea in municipiul București, de pe Autostrada A1,…

- Șeful din Poliția Romana care a dat de pamant cu superiorii și colegii, facand publice ilegalitați comise de aceștia, a avut o reacție incredibila, cu privire la cazul infiorator de la Pitești, unde un om a murit in urma intervenției polițiștilor.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, pana la ora 18:00, circulatia este restrictionata pe prima banda pe Autostrada A1 Bucuresti Pitesti, pe sensul catre Capitala, intre kilometrii 76 si 75, in zona localitatii Petresti, judetul Dambovita, pentru efectuarea…

- Procurorii de la Parchetul Tribunalului București au deschis, dosar de moarte suspecta in cazul celei de-a doua victime a celor opt polițiști de la Secția 16 de Poliție din Capitala cercetați in libertate sau arest la domiciliu pentru tortura și lipsire de libertate in mod nelegal. Citește…

- Lucian Bode, ministrul de interne, a facut luni, 8 martie, declarații despre cazul celor trei polițiști de la Secția 16 din București, arestați preventiv , saptamana trecuta, in dosarul in care sunt acuzați ca au sechestrat și torturat doi barbați care le-au atras atenția ca nu poarta masca de protecție.…

- Barbatul agresat in timpul unui interogatoriu de trei polițiști de la Secția 16 a fost cercetat la momentul incidentului pentru ultraj, pentru ca a atacat echipajul de poliție, transmitea Poliția Capitalei in 2018. De asemenea, instituția s-a sesizat din oficiu și cu privire la o intervenție abuziva…

- Circulația feroviara este blocata, sambata, in zona stației Dudeștii Noi, județul Timiș, dupa ce un tren a lovit o mașina. Doua persoane, intre care un copil, au fost ranite. Citește și: Contre dure in Coaliție. Liderii USR-PLUS amenința cu ieșirea de la guvernare. Liberalii nu ii opresc prea…

- Vicepremierul Dan Barna (USR) afirma intr-o discuție cu primarul Sectorului 1 din Capitala, Clotilde Armand (USR), dupa ce un procuror de la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) a dispus, printr-o ordonanta, ca Politia Capitalei sa renumere toate voturile exprimate la alegerile…