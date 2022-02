Stiri pe aceeasi tema

- Drumurile naționale din județ au nevoie de reparații odata cu trecerea iernii. In unele zone din județ aceste lucrari deja au demarat, in partea de dincoace de Gutai, unde zapada nu mai este așa de consistenta. iar in Maramureșul Istoric aceste reparații vor fi facute abia din martie incolo, cand soarele…

- Recent polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Satu Mare, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Satu Mare, au efectuat doua acțiuni, in cadrul carora au prins, in flagrant delict, mai multe persoane care sunt acum cercetate pentru comiterea infracțiunilor de…

- Poți sa mori dintr-o prostie. A aflat asta prea tarziu un satmarean care vroia sa se distreze. Doar ca distracția l-a costat viața.Potrivit IPJ Satu Mare, „la data de 19 ianuarie a.c., politistii din cadrul Politiei oraș Negrești Oaș au fost sesizați cu privire la producerea unui accident, pe un drum…

- Maramureșul se va afla sub incidența unui cod galben de ninsori insemnate cantitativ valabil pe parcursul zilei de maine, 24 decembrie. De la noapte sunt așteptate ninsori insemnate cantitativ local la munte și in nord-vest, viscol in zona montana inalta. Vantul va prezenta intensificari la munte, indeosebi…

- iUn maramureșean a alertat polițiștii din Satu Mare in 21 decembrie cu privire la faptul ca a fost jefuit de o suma importanta de bani pe o strada din Satu Mare. Mai exact, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Satu Mare- Biroul de Investigații Criminale au fost sesizați de catre maramureșean…

- Dupa lasarea intunericului s-a spus de atatea ori ca este bine ca pietonii sa aiba pe ei elemente reflectorizante, care sa ii faca vcizibili in trafic. Șansele sa fii spulberat de vreo mașina daca ești imbracat inm negru dupa lasarea intunericului sunt extrem de mari, cel mai recent caz fiind acela…

- Ieri, 23 noiembrie, in jurul orei 15.10, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției municipiului Satu Mare au depistat pe strada Botizului din oraș un maramureșean de 30 de ani care se afla la volanul unei autoutilitare avand dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat. Polițiștii…

- Autoritațile de frontiera va recomanda ca in 24 noiembrie sa nu ajungeți pe la vamile Petea și Urziceni, asta daca nu vreți sa petreceți noaptea in vama. Prin cele doua vami nu se va putea trece deloc in intervalul 01.00-06.00 din cauza unor lucrari de mentenanța efectuate la sistemul informatic maghiar.…