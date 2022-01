VIDEO. Petrecerile premierului Boris Johnson, prilej de glume chiar la poarta Guvernului

Stiri pe aceeasi tema

- Tabloidul britanic „The Mirror” a dezvaluit sambata ca in Downing Street 10, sediul premierului britanic, se organizau petreceri in fiecare vineri, chiar si in timpul carantinei, acestea fiind o traditie de dinainte de pandemie, relateaza AFP.

- Un protest mai puțin obișnuit a avut loc in fața sediului Guvernului britanic. In jur de 100 de persoane, care purtau peruci și maști cu chipul lui Boris Johnson, au cantat, dansat și baut. Oamenii puteau fi auziți strigand „numele meu este Boris și acest

- Boris Johnson se confrunta cu o serie de solicitari din partea conservatorilor de rang inalt de a demisiona din funcția de prim-ministru, dupa ce a recunoscut ca a participat la o petrecere in timpul carantinei naționale, transmite BBC. Premierul și-a cerut scuze pentru modul in care a gestionat…

- Ministrul britanic de externe Liz Truss va fi responsabil de negocierile cu UE privind Protocolul legat de Irlanda de Nord, in urma demisiei neasteptate a trimisului special al premierului britanic Boris Johnson pentru Brexit si afaceri internationale, David Frost, se precizeaza intr-un mesaj difuzat…

- Nicio petrecere de Craciun nu va fi organizata in acest an in imobilul din Downing Street 10, biroul premierului britanic, dupa indignarea provocata de dezvaluirile privind o reuniune pe 18 decembrie 2020, intr-o perioada de restrictii stricte legate de pandemia de coronavirus, informeaza AFP.…

- O consiliera a premierului britanic Boris Johnson a demisionat dupa ce in presa a aparut o inregistrare video in care glumește petrecerea de Craciun din Downing Street, in timpul carantinei naționale din 2020. Subiectul a starnit un val de furie la adresa guvernului britanic, iar Johnson a fost nevoit…

- Luminițile de Craciun au fost aprinse și pe Downing Street. Un brad uriaș a fost luminat in toata splendoarea sa miercuri, marcand 1 decembrie.Intr-un filmuleț, premierul britanic Boris Johnson apare insoțit de un grup de copii care cantau colinde dedicate sarbatorilor de iarna.