VIDEO !Petrecere cu Tzanca Uraganu în Piața Unirii din Iași Ieșenii au petrecut intr-un mod inedit deschiderea iluminatului din centrul orașului. Aceștia l-au ascultat pe Tzanca Uraganu la maxim in Piața Unirii din Iași. Din imagini se poate oobserva cum tinerii danseaza și fredoneaza melodia cunoscutului artist care rasuna in centrul Iașului. Viodeoclipul ideoclip a starnit multe reacții in mediul on-line. „Iasi capitala culturala a Romaniei ….zici ca a fost balci in sat…atitudine romaneasca , multi sunt plecati nemancati de acasa , da merge putina muzica si dans , mai sufli putin in pumni ca e frig afara , si ii dam inainte !”, a transmis un ieșean.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

