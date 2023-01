Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Bulgaria au reținut 70 de presupusi de migranți ilegali aflati intr-un autobuz, intr-o parcare de pe o autostrada din apropierea orașului Sliven și i-au transportat de urgența pe unii dintre ei la spital, din cauza starii de epuizare in care se aflau, a anunțat biroul regional de…

FRONTEX ancheteaza politia bulgara, acuzata intr-o ancheta europeana de presa, ca a inchis migranti intr-o cusca la Sred.

Trei migranti au ajuns din Nigeria in insulele Canare dupa ce au calatorit timp de 11 zile pe mare asezati pe carma unui vas petrolier, cu putin deasupra nivelului apei, au anuntat pe Twitter serviciile de salvare maritima spaniole, transmite marti dpa.

Politia sarba a retinut peste 600 de migranti ilegali in zona localitatilor Horgos si Subotica, in nordul tarii, la granita cu Ungaria, si desfasoara in continuare cautari dupa ce in cursul noptii au avut loc incidente cu focuri de arma intre migranti, transmit vineri Tanjug si HINA, potrivit Agerpres.

Un incident cu arma de foc produs duminica noaptea in campusul Universitatii Virginia (estul SUA) s-a soldat cu trei morti si doi raniti, a anuntat politia pe Twitter, care a avertizat ca suspectul este inca in libertate, ''inarmat si periculos'', relateaza Reuters si AFP, informeaza Agerpres.

Prim-ministrul britanic Rishi Sunak intenționeaza sa ia masuri drastice impotriva poliției "woke", determinand autoritațile sa "lupte impotriva criminalitații reale in cartierele oamenilor, și nu sa se ocupe de glume proaste pe Twitter", noteaza Fox News.

O groapa comuna, in care se aflau cadavrele a 25 de migranti, a fost descoperita in staul Malawi din sud-estul Africii. Politia a anuntat ca a fost deschisa o ancheta pentru a stabili cauza mortii celor 25 de migranti, ale caror cadavre urmeaza sa fie identificate, anunța RADOR.

Ucraina a primit primul sau sistem de aparare antiaeriana Iris-T livrat de Germania, a anuntat ministrul apararii ucrainean, Oleksii Reznikov, intr-un mesaj difuzat marti seara pe Twitter, transmite AFP, potrivit Agerpres.