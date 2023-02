In doar doua luni, din decembrie 2022 pana in februarie 2023, numarul șomerilor a crescut cu 11% in județul Neamț. Concret, de la 6.081 de persoane inregistrate la finele anului trecut, s-a ajuns la 6.833 acum – ceea ce inseamna 752 de noi șomeri. Și pentru ca tabloul sa fie complet, prea puțini din cei fara loc de munca mai primesc indemnizația de șomaj – doar 1.471 de persoane, restul fiind șomeri cu „state vechi”. Daca ne uitam la ce era cu un an in urma, observam o creștere consistenta a ratei șomajului – 4,54% in ianuarie 2023, fața de 3,25% la inceputul anului trecut, potrivit datelor Agenției…