VIDEO: Peste 2 milioane de lei repartizați de CJ localităților vrâncene Consiliul Județean Vrancea a aprobat ieri, in ședința extraordinara, repartizarea pe unitatile administrativ-teritoriale din județ a fondului aflat la dispoziția Consiliului Județean constituit din cota de 6% din impozitul pe venit incasat suplimentar in anul 2023. Este vorba de alocarea a 2.033.000 lei catre cele 73 de unitați teritorial administrative din Vrancea. Cele mai mari […] Articolul VIDEO: Peste 2 milioane de lei repartizați de CJ localitaților vrancene apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

