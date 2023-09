VIDEO. Percheziții pentru trafic de oxicodonă și fentanil, cele mai periculoase droguri. Suspectul, angajat al unui lanț farmaceutic Procurorii DIICOT au pus in aplicare 3 mandate de percheziție domiciliara in București, intr-o cauza avand ca obiect savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Operațiunea, care poarta numele de cod ”Himera”, vizeaza un angajat al unui operator economic de profil care ar fi comercializat in mod repetat oxicodona și fentanil. Se efectueaza […] The post VIDEO. Percheziții pentru trafic de oxicodona și fentanil, cele mai periculoase droguri. Suspectul, angajat al unui lanț farmaceutic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

