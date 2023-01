Stiri pe aceeasi tema

Militantul si jurnalistul iranian Keyvan Samimi, aflat in detentie din decembrie 2020, a fost eliberat, a anuntat duminica cotidianul reformator Shargh, informeaza AFP.

Patriarhul Daniel ar fi trebuit sa slujeasca, in noaptea dintre ani, in Catedrala Patriarhala din București, insa Preafericirea Sa nu a mai putut fi in mijlocul credincioșilor din cauza unei raceli.

Cu ocazia sarbatorii Nașterii Domnului, Preafericitul Parinte Patriarh Daniel a trimis o scrisoare irenica Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și celorlalți Intaistatatori de Biserici Ortodoxe Autocefale.

Romania continua sa fie alaturi de Ucraina pe drumul sau spre pace, libertate și reconstrucție, a afirmat premierul Nicolae Ciuca in timpul intrevederii cu ambasadorul ucrainean la București, Ihor Prokopchuk.

Sinodul Mitropoliei Munteniei si Dobrogei s-a intrunit la București luni dimineața, pentru a analiza textele slujbei și acatistului unui fost mitropolit al Țarii Romanești propus spre canonizare.

Patriarhul Daniel a transmis un mesaj de condoleanțe la slujba de inmormantare a domnului dr. Doru Badara, șeful Biroului „Bibliofilie. Manuscrise" al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I" din București.