Stiri pe aceeasi tema

- Preotul Calistrat Chifan, de la Manastirea Vladiceni din județul Iași, apare pe o filmare lovind o femeie in curtea lacașului de cult, de fața cu mai mulți enoriași. Contactați de Libertatea, reprezentanții IPJ Iași spun ca incidentul a avut loc miercuri seara, iar doua femei au depus deja plangere,…

