VIDEO: PARINTE, IARTA-MA! MOMENTUL ATACULUI ASUPRA PRIMARULUI, MIHAI CHIRICA!

- In timpul manifestarilor de 24 Ianuarie, un protestatar i-a aruncat cu iaurt in fata primarului Mihai Chirica. Edilul a declarat ca nu-i va face plangere penala. Barbatul a fost dus la sectia de politie pentru cercetari. https://www.7est.ro/wp-content/uploads/2021/01/VIDEO-2021-01-24-12-39-23.mp4 …

- Zeci de ieseni protesteaza la Iasi, avand bannere si pancarte cu mesaje pro-autostrada, actiunea desfasurandu-se in Piata Unirii, unde au avut loc manifestarile oficiale dedicate Unirii Principatelor Romane. Actiunea a fost initiata de catre asociatia „Impreuna pentru A8”, care militeaza pentru constructia…

- Municipalitatea ieșeana continua sa se implice tot mai activ in lupta de combatere a raspandirii noului coronavirus. Astfel, conform Hotararii n. 313 a Consiliului Local din 17 august 2020, adoptata la propunerea primarului Mihai Chirica, donatorii de sange din Municipiul Iași primesc șapte tichete…

- In cadrul ședinței BPL a PNL Iași din data de 4 decembrie 2020, desfașurata online, filiala Iași a validat peste 50 de noi membri. E o confirmare a faptului ca Partidul Național Liberal Iași este apreciat și susținut de oameni valoroși, interesați de siguranța și bunastarea comunitații noastre. Au venit…

- Poate ca pentru noi aceste cifre nu inseamna prea mult dar ele reprezinta o reușita a echipei medicale de la Iași, care de ani buni efectueaza intervenții de transplant renal. Prin ei și donatori, bolnavii care fac dializa pot duce o viața normala. Anul acesta a fost unul greu, marcat de o pandemie…

- Doliu in sportul ieșean. Cunoscutul Marius Cosoi a trecut in neființa astazi, la varsta de 70 de ani. Profesorul a fost internat la Institutul Matei Balș din București cu COVID-19 dar starea de sanatate a acestuia s-a inrautațit in ultimele zile. Fiica sa, Laura Cosoi i-a transmis tatalui sau un mesaj…

- Guvernul a lansat pentru consultare publica planul național de redresare și rezilienta, care aduce Romaniei 30 de miliarde de euro din fonduri europene. La eveniment a participat și președintele Klaus Iohannis.

- „Digital People” este un program care se adreseaza exclusiv persoanelor care, din cauza efectelor pandemiei COVID-19, și-au pierdut locul de munca, in țara sau strainatate. Primaria Municipiului Iași se va implica activ, alaturi de Școala Informala de IT și BCR Social Finance IFN SA, in demararea acestui…