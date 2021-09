Stiri pe aceeasi tema

- Un TIR inmatriculat in Suceava, filmat pe o autostrada din Italia a atras atenția șoferilor din trafic, unii dintre ei chiar romani. Partea din spate a TIR-ului era acoperita in totalitate cu poza lui Nicolae Ceaușescu. Aceasta era insoțita de mesajul “Noi ce-am construit, Voi nu reușiți sa dați cu…

- Politistii din Ilfov au anuntat, luni, retinerea pentru 24 de ore a barbatului filmat in timp ce rupe barierele lasate, la o trecere la nivel cu calea ferata. ”In urma activitatilor desfasurate si a probatoriului administrat, politistii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului…

- Politistii din Ilfov au anuntat, luni, retinerea pentru 24 de ore a barbatului filmat in timp ce rupe barierele lasate, la o trecere la nivel cu calea ferata. ”In urma activitatilor desfasurate si a probatoriului administrat, politistii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului…

- Chiar daca Poliția susținea ca este pe urmele lor, contrabandiștii de țigari de la Arad s-au predat la Tribunal. Polițiștii habar nu au avut unde se afla liderii gruparii de contrabanda și au furnizat presei informația ca atat Cosmin Mladin, cat și Daniel Copil sunt cautați pentru ca se sustrag anchetei. …

- Polițiștii din Barlad vin la munca pe ritm de manele. Cel puțin doi dintre ei s-au filmat in mașina, in drum spre serviciu, spun ei, intr-o stare de excesiva buna dispoziție și ascultand manele, potrivit Vremea Noua. Filmarea a ajuns pe You Tube și in atenția șefului Poliției din Barlad care a incepu…

- Un barbat de 57 de ani, care fusese reținut pentru comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe, a evadat, duminica seara, din sediul unui post de poliție din Dolj. Omul a sarit pe fereastra și a luat-o la sanatoasa. Polițiștii au instituit filtre in tot județul Dolj și in județele invecinate.…

- Un barbat de 57 de ani, care fusese reținut pentru comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe, a evadat, duminica seara, din sediul unui post de poliție din Dolj. Omul a sarit pe fereastra și a luat-o la sanatoasa. Polițiștii au instituit filtre in tot județul Dolj și in județele invecinate.…