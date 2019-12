Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni au asistat duminica, de Ziua Nationala a Romaniei, la parada militara organizata in Alba Iulia, orasul in care, in urma cu 101 ani, la 1 Decembrie 1918, a fost consfintita Unirea Transilvaniei cu Romania. La parada militara, desfasurata pe Bulevardul "1 Decembrie 1918" au…

