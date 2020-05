Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Ciobanașu este una dintre cele mai apreciate tinere actrițe de la noi. Vedeta are o viața foarte activa, insa odata cu pandemia toate lucrurile s-au schimbat, iar acum este nevoita sa stea in casa și sa renunțe pentru o perioada la machiaje!

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca saluta reactia platformelor online Allegro, Amazon, AliExpress, Bing, CDiscount, Ebay, Facebook, Google, Rakuten, Wish si Yahoo, de a lua masuri pentru a pune capat escrocheriilor online care promoveaza produse inselatoare impotriva virusului (masti, manusi,…

- Celine Dion se gandește sa aiba al patrulea copil. Cantareața, care este mama a trei baieți, iși dorește foarte mult și o fetița, noteaza click.ro. Cantareața Celine Dion (51 de ani) vrea al patrulea copil pana la sfarșitul anului. Vedeta iși dorește sa adopte o fetița. Anunțul a fost facut de biografa…

- ”Pentru a veni in sprijunul cetațenilor in lupta pentru limitarea raspandirii virusului COVID – 19, jandarmii ilfoveni nu desfașoara anul acesta activitați de omagiere a celor 170 de ani de existența a instituției. Noi știm ca impreuna vom izbandi in „razboiul” impotriva virusului SARS – CoV-2, dumneavoastra…

- In cadrul unei videoconferințe susținuta de membrii PSD Dambovița au fost analizate problemele actuale ce-au tot fost prezentate in mass-media, Post-ul Noi reguli impotriva raspandirii virusului in comuna Corbii Mari. Programul de funcționare al magazinelor a fost schimbat apare prima data in Gazeta…

- Lucian Mindruța a postat un mesaj tulburator pe rețelele de socializare. Jurnalistul și prezentatorul de televiziune, in contextul epidemiei de coronavirus, a dezvaluit un episod emoționant legat de soția sa, Ioana, care este medic neurolog la un spital din Capitala. Lucian Mindruța, in varsta de 52…

- Oana Roman și-a spus parerea cu privire la isteria provocatade epidemia de coronavirus, dupa ce s-au luat masuri drastice și in țaranoastra.Vedeta ținut sa precizeze ca este conștienta de criticile care i se aduc pentru opinia ei. „Mie mi se pare ca traim, din pacate, o psihoza mondiala. Pare asa ca…

- O parte a raspunsului la intreabrea, de ce unii oameni sunt mai capabili sa lupte impotriva gripei decat alții, a fost descifrata de oamenii de știința americani, care spun ca aceasta lupta este legata de prima tulpina de gripa pe care o intalnim in copilarie, potrivit 360medical.ro.Capacitatea…