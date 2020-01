Stiri pe aceeasi tema

- Ramas vaduv in urma cu opt ani, Cornel Dinu nu duce o viata usoara. Chiar daca timpul a trecut, absenta Silviei din viata sa - femeia cu care „Procurorul” a fost casatorit vreme de peste trei decenii - se simte si acum.

- Tragedie in MARAMURES– un barbat si-a pierdut viata in urma unui accident de circulatie Ieri, 19 decembrie, in jurul orei 11.20, politistii au intervenit la un accident grav de circulatie, produs pe raza localitatii Arduzel. Verificarile efectuate au relevat ca un barbat in varsta de 49 ani, din orasul…

- Florin Salam a revenit in Romania, dupa perioada pe care a petrecut-o in Statele Unite ale Americii, acolo unde a fost internat intr-un spital, ca urmare a unor probleme medicale. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini incredibile cu celebrul manelist in Capitala.

- Un politist a salvat, miercuri, viata unui barbat de 51 de ani din Craiova, caruia i s-a facut rau dupa ce a intrat in sala de asteptare de la Serviciul Rutier Dolj. Politistul i-a acordat primul ajutor pana la sosirea echipajului medical, potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Un barbat de 72 de ani, din Caraula a fost declarat disparut dupa ce a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit. Acesta a plecat in ziua de 30 septembrie, din Caraula catre Craiova, cu un autobuz, urmand sa plece cu trenul catre București. Potrivit primelor informatii oferite de IPJ Dolj, politisti…

- Un barbat, in varsta de 23 de ani, din Craiova a fost arestat de procurorii de la DIICOT dupa ce a obligat o minora sa cerșeasca in Craiova și in Roma, Italia, iar daca nu obținea destui bani din cerșit, fata era pusa in genunchi și obligata sa bea apa cu sare.