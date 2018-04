Stiri pe aceeasi tema

- Gestul facut de Delia in fața preotului, la botezul nepoatei sale. Deși parintele incepuse slujba, artista a uitat sa iși inchida telefonul, care a și inceput sa sune de altfel. Vedeta s-a scuzat și i-a zambit cu subințeles surorii ei, Oana. Micuța Jessica a fost creștinata diminica, 15 aprilie, la…

- In derby-ul Ligii a 4-a, Steaua s-a inclinat pe National Arena, scor 1-3 (1-1) cu Academia Rapid, la finele unui meci in care elevii lui Constantin Schumacher si-au aratat superioritatea din toate punctele de vedere. Elevii lui Ion Ion si Marius Lacatus n-au rezistat presiunii oaspetilor, dupa o prima…

- Marius Lacatuș, directorul tehnic al CSA Steaua, a vorbit despre lupta la titlu din Liga 1. Din motive lesne de ințeles, "Fiara" a nominalizat o alta echipa decat FCSB in topul preferințelor lui și afirma ca "daca CFR Cluj nu caștiga duminica cu Viitorul, campionatul e incheiat". "Cine mi-as fi dorit…

- Azi, Marius Lacatuș a implinit 54 de ani. "Fiara" e o legenda a Stelei datorita devotamentului sau, dar și a celor 10 titluri de campion cu roș-albaștrii, a Cupei Campionilor Europeni și a Supercupei Europei caștigate in tricoul celei mai galonate echipe a Romaniei. Intrebarea e: care Steaua? Acum la…

- Marius Lacatuș, coordonatorul secției de fotbal de la CSA Steaua, vorbește ACUM intr-o conferința de presa-surpriza. Pe ordinea de zi e partida de pe 14 aprilie dintre CSA Steaua și Academia Rapid, care se va disputa pe Arena Naționala, de la ora 20:00. Cristian Petre e cel care a deschis conferința:…

- Ce a facut Steaua in Liga a 4-a. Echipa pregatita de Ion Ion si de Marius Lacatus a inceput tare anul 2018, victorie la scor in meciul cu Venus, scor 9-0. Alin Predescu a bifat un hattrick, Rasdan si Camara si-au trecut in cont o ”dubla”, in timp ce Valcea si Batfoi au completat lista marcatorilor.…

- Steaua, formația care lupta pentru promovarea in Liga 3-a, a realizat in cursul zilei un nou transfer. Roș-albaștrii l-au adus pe Florin Boerean, jucator pe care l-au transferat de la Academia Bistrița. Transferul a fost intermediat de Adrian Florea, antrenorul Academiei din Bistrița, care are o relație…