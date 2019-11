Stiri pe aceeasi tema

- Sotia presedintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis a declarat duminica, dupa ce a votat, ca este optimista si ca este o zi foarte importanta, de aceea este foarte important sa vina toti romanii la vot. "Este o zi foarte importanta astazi. Am votat pentru Romania normala si va invit pe…

- Soția vine dupa soț. Așa-i in viața, așa-i uneori și in sport, și așa este acum la rubrica noastra, „(S)PORTretul saptamanii”. Saptamana trecuta, l-am avut ca invitat pe cel mai performant antrenor de badminton din Romania, Bogdan Milon. De data aceasta, o luam la…intrebari pe soția și, totodata, eleva…

- La 55 ani, Amedeo Bolohoi, unul dintre rockerii cu spirit de fronda din perioada comunista, a ramas același artist nonconformist. Fondatorul Voltaj și Quartz a pus recent bazele unei noi trupe, cu muzicieni din Ghana! Amedeo a plecat in Africa pentru un workshop și s-a intors de acolo nu doar mai invațat,…

Amalia Nastase arata demential, dupa ce a reusit sa slabeasca 32 de kilograme!

- Gica Hagi a explicat de ce are nevoie fotbalul romanesc pentru a ajunge la un nivel ridicat. „Regele” a fost invitat la emisiunea „Rețeaua de Idoli” de la TVR 2, potrivit Mediafax."Singura problema in Romania e ca majoritatea gandim de azi pe maine. Asta inseamna cearta intre oameni. Și toata…

- Chef Joseph Hadad nu a avut o viața ușoraa. A venit in Romania la 36 de ani și are o cariera de mai bine de 40 de ani in bucatarie. Acum, el a vorbit despre cel mai dificil moment din viața sa: decesul soției sale. Soția celebrului chef a decedat la doar 42 de ani, lasand in urma trei copii de 16, 10…

- "Regele" biatlonului, norvegianul Ole Einar Bjørndalen, care s-a retras din activitate anul trecut, va antrena biatlonistii chinezi in vederea Jocurilor Olimpice de iarna de Beijing, din 2022.Sotia sa, multimedaliata belarusa Daria Domraceva, va prelua echipa feminina chineza de biatlon.…

Denis Stefan si cu Cristina, sotia sa. Desi toata lumea stie ca nu le lipseste nimic, celebrul actor si consoarta sa nu au avut bani sa-i cumpere fiicei lor un tort.