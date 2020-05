Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali are toate motivele sa fie mandru! Educația oferita fiicelor sale se cunoaște de departe, acestea bucurandu-și parinții in fiecare zi. Teodora, una dintre fetele lui, și-a aratat respectul fața de mama sa in vazul tuturor, printr-un gest de milioane! Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro…

- Nimic nu-l poate ține departe de biserica pe Gigi Becali, nici macar pandemia de coronavirus! Latifundiarul din Pipera a rabufnit, dupa ce autoritațile au declarat in mod oficial ca slujbele din noaptea de Inviere se vor ține fara credincioși!

- Gigi Becali a povestit cum a decurs intalnirea cu ofițerii Ministerului Afacerilor Interne. Latifundiarul din Pipera a recunoscut ca nu avea in posesie o astfel de declarație. Gigi Becali: „Cum sa ma intrebe pe mine unde ma duc?"„Da, m-au oprit si pe mine sa ma verifice. Mi-au cerut declaratia.…

- Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a fost oprit astazi de un echipaj de poliție pentru a i se verifica declarația prin care poate parasi locuința in timpul starii de urgența. Gigi Becali a povestit cum a decurs intalnirea cu ofițerii Ministerului Afacerilor Interne. Latifundiarul din Pipera a…

- Gigi Becali, care iese zilnic din casa pentru a oferi o mana de ajutor oamenilor nevoiași, spitalelor și bisericilor, a fost oprit de Poliție. Latifundiarul din Pipera a fost prins fara declarație pe proprie raspundere, necesara tuturor persoanelor care ies afara pe perioada starii de urgența.

- Gigi Becali este un exemplu de așa da! Latifundiarul din Pipera a mers in “inspecție” la mioare, cu bolidul de 200.000 de euro, semn ca nu a uitat de unde a plecat! Stai sa vezi cum l-au surprins paparazzii Spynews.ro!

- Gigi Becali, 61 de ani, patronul echipei de fotbal FCSB a anunțat, vineri, ca va baga in șomaj tehnic patru fotbaliști.Conform lui Gigi Becali aceasta masura o ia pentru ca celor patru jucatori de-a dat deja ”destui bani” și ca urmare a faptului ca, din cauza pandemiei de coronavirus, "Fiecare se gandește…

- Gigi Becali se plange ca nu mai poate sa plateasca salariile medicilor din clinica pe care a inființat-o, in 2017, pentru tratarea bolnavilor cu cancer.Becali este vizat intr-un dosar de spalare de bani, iar procurorii DNA i-au pus conturile sub urmarire, spre nemulțumirea bancii cu pricina,…