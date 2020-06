Stiri pe aceeasi tema

- Diana Matei și Marian Cleante s-au saturat de izolare și au dat fuga la terase. Cuplul de artiști și-a luat cațiva prieteni și s-a oprit direct la unul dintre cele mai fițe restaurant din Capitala.

- Zeci de persoane au venit la capataiul lui Costin Marculescu pentru a-și lua ramas bun de la actor, printre care și Adriana Bahmuțeanu. Vedeta a adus și o coroana de flori in memoria bunului sau prieten.

- Deputatul PSD de Giurgiu, Cristina Elena Dinu, trasmite „La mulți ani” tuturor copiilor cu ocazia Zilei de 1 iunie.Citește și: Se pregatește USL 2. Marele PLAN al Opoziției unite „La Multi Ani tuturor copiilor! Ziua de 1 iunie este o zi deosebita, este sarbatoarea celor mai dragi…

- Daca nici el nu are bani pe care sa-i intoarca cu lopata, atunci cine!? Ei bine, Gabriel Oprea Jr. știe cum stea treaba in materie de frumos, iar recent paparazzi Spynews.ro l-au surprins pe fiul fostului Ministru de Interne alaturi de soția sa chiar la cumparaturi, pregatiți pentru amenajarea locuinței.

- Alt aspect pe care Mercur in Taur il va aduce in atentie este sanatatea. Esti in contact cu nevoile tale fizice? Mananci bine si sanatos, iti sustii sistemul imunitar ? Este timpul sa gasim si aici solutii practice si noi la criza curenta pe care o traversam si sa abordam strategii serioase…

- Sergiu, „taticul calareț" din Iași, a petrecut Pastele alaturi de sotie si copii in noua lor casa, scrie BZI.ro. S-au pregatit pentru Paste asa cum au putut. Andreea le-a gatit aripioare și coaste la gratar, cu salata, cateva sarmaluțe, cozonac și oua vopsite. O masa pentru Sarbatorile Pascale, ca…

- Rod Stewart are 75 de ani, dar se simte ca la 30 de ani! Rockerul scoțian a ignorat complet avertismentele emise in statul Florida cu privire la riscurile contaminarii cu noul coronavirus și a e ieșit marți la o plimbare cu bicicleta. Paparazzi l-au fotografiat echipat corespunzator pentru sport, dar…