- Incredibil, dar adevarat! In timp ce Gigi Becali nu se uita la bani atunci cand vine vorba de semenii sai, „fratele” acestuia se afla la polul opus. Teia Sponte, caci despre el este vorba, nu ii rasplateste nici macar pe oamenii care il ajuta atunci cand arde camasa pe el.

- Cunoscut ca un rebel, cu un „palmares” impresionant la capitolul episoade bahice, Gabi Tamas (36 de ani) face ce face si reuseste sa iasa in evidenta! Recent, celebrul fotbalist si-a potolit setea cu o bautura-surpriza. Acest lucru s-a intamplat in vazul lumii!

- Chiar daca a devenit bunic in luna septembrie, Adrian Minune (44 de ani) nu se lasa cumintit! Desi acasa are o familie, celebrul manelist isi rasfata de zor amanta. Recent, interpretul a dus-o pe bruneta care i-a „furat” inima intr-un local de fite. Cu aceasta ocazie, cei doi au lut parte la un moment…

- Fara indoiala, Bogdan Andone (44 de ani) este cel mai mediatizat antrenor roman al momentului! Chemat sa-l inlocuiasca pe Dan Alexa la Astra Giurgiu, acesta a reusit deja sa iasa in evidenta! Recent, in amiaza mare, tehnicianul a fost protagonistul unor moment neasteptat.

- Unul e cu credinta, iar celalalt se da in vant dupa micile placeri ale vietii. In timp ce Gigi Becali merge la Biserica si are grija ca vestiarul celor de la FCSB sa fie dat cu tamaie, nepotul sau preferat se „impartaseste” cu alcool. Recent, dupa ce a baut, Lucian s-a urcat la volan.

- Ajuns la 38 de ani, Marius Novanc este indragostit nebuneste de partenera sa de viata. Cum dragostea trece prin stomac, fostul mare handbalist al Romaniei ii ofera femeii care il face fericit adevarate rasfaturi culinare pe bani putini.

- Vitezist de rasa pe terenul de fotbal, Adi Popa (31 de ani) este rapid si atunci cand se afla la volan. Recent, mijlocasul de la FCSB a fost protagonistul unei curse nebune pe strazile Capitalei. Totul de dragul iubitei sale!