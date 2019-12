Stiri pe aceeasi tema

- Florin Salam a revenit in Romania, dupa perioada pe care a petrecut-o in Statele Unite ale Americii, acolo unde a fost internat intr-un spital, ca urmare a unor probleme medicale. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini incredibile cu celebrul manelist in Capitala.

- Daca lui i se spune „Regele Soselelor”, ea de ce n-ar avea voie sa faca doar ceea ce-si doreste la volan? Iubita unui milionar celebru a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro in trafic, in timp ce incalca legea.

- Mirel Radoi, 38 de ani, va fi prezentat astazi in funcția de selecționer al primei reprezentative. Acesta va susține o conferința de presa la ora 17:00, care va putea fi urmarita pe video.gsp.ro și pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor. Vezi mai jos toate declarațiile noului selecționer: Mirel…

- Viorel Moldovan (47 de ani) e celebru, e bogat si se crede stapanul soselelor. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta, in exclusivitate, imagini incredibile cu fostul mare international roman la volan.

- Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta, in exclusivitate, imagini neasteptate cu sotia unui fotbalist celebru. Femeia a fost surpinsa de paparazzii nostri in timpul unei vizite la o clinica de fertilizare.

- Cand esti iubita lui Florin Salam, iti permiti orice! Asa pare sa gandeasca Roxana Dobre, cea care i-a daruit celebrului manelist trei copii. Obisnuita sa fie inconjurata de oameni care sa ii faca toate poftele, focoasa bruneta are o singura „grija”: sa incalce legea. Imaginile surprinse de paparazzii…

- Oana Mizil (44 de ani) a iesit de ceva vreme din viata publica, iar foarte multa lume vrea sa stie ce mai mai face si cum arata cea care il face fericit pe Marian Vanghelie. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta, in excusivitate, imagini inedite cu celebra femeie.

- E frumoasa, e celebra si, mai nou, se crede „regina soselelor”! Cand se grabeste, Anna Lesko nu da doi bani pe prevederile Codului Rutier. Imaginile surprinse de paparazzii Sypnews.ro stau marturie!