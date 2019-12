Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Olaru și Adrian Popescu, alias Cuza de la “Noaptea Tarziu” formeaza un cuplu de ceva timp. Cei doi se ințeleg de minune, relația lor bazandu-se pe iubire și respect. Fiind primul Craciun impreuna, au ales sa plece departe de casa, tocmai in Bali.

- Dan Bittman (57 de ani) e bogat, e celebru si nu se fereste sa incalce legea! Nici macar atunci cand il are langa el pe Alex, fiul sau cel mare. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini incredibile cu artistul.

- Aflata in ultimul trimestru de sarcina, Tily Niculae traverseaza o perioada excelenta din viata sa. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini spectaculoase cu indragita actrita, aflata intr-o forma de zile mari.

- Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini incredibile cu Nicolae Badea (71 de ani)! Considerat unul dintre cei mai bogati romani, fostul actionar al clubului Dinamo nu poate sa-si cumpere singur nici macar obiecte de igiena.

- Ramona Olaru, colega de platou a lui Razvan si Dani, este in culmea fericirii. Vedeta si-a gasit sufletul pereche, dupa ce a trecut printr-un divort dupa un mariaj de 3 ani. In prezent, frumoasa Ramona are o relatie cu Adrian Popescu, Cuza de la "Noaptea Tarziu".

- Maestrul Titi „Prosop” (64 de ani) este un om cu suflet de aur! Cand vine vorba de pustii pe care ii antreneaza, celebrul slefuitor de talente al boxului autohton – care, printre altii, l-a dat sportului romanesc pe legendarul Leonard Doroftei - este in stare de orice. Spynews.ro, cel mai tare site…

- Incredibil, dar adevarat! Desi duce o viata de huzur alaturi de Ilie Nastase, Ioana, sotia fostului mare tenismen roman pare ca s-a pus pe facut economie. Nevasta lui „Nasty” isi intretine viciul cu cheltuieli reduse.