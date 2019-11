Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca Bianca Dragușanu și Alex Bodi au decis sa mearga pe drumuri separate a șocat cu atat mai mult, pentru ca zilele trecute ii vedeam doritori sa devina parinți. Ce l-a facut pe afacerist sa planga cu lacrimi de crocodil in plina strada? Dragușanu l-a facut pe Alex Bodi sa planga! Dupa o poveste…

- Meseria de actor e frumoasa, dar nu ține de foame. Constient de acest lucru, Justinian Radu isi incearca norocul intr-o afacere. Celebrul comediant este manager de berarie si face tot ce-i sta in putinta ca business-ul sa fie profitabil.

- Dansator, coregraf si om de televiziune, Wilmark este o prezenta constanta in showbiz-ul romanesc. Cu toate acestea, foarte putini sunt cei il cunosc cu adevarat. Celebrul columbian este un familist convins si nu ezita sa le faca toate celor mai importante persoane din viata sa.

- Fara indoiala, Bogdan Andone (44 de ani) este cel mai mediatizat antrenor roman al momentului! Chemat sa-l inlocuiasca pe Dan Alexa la Astra Giurgiu, acesta a reusit deja sa iasa in evidenta! Recent, in amiaza mare, tehnicianul a fost protagonistul unor moment neasteptat.

- Chiar daca se iubeste cu Adriana Titieni, Alexandru Papadopol i-a rezervat primul loc in sufletul sau fiicei sale. Celebrul actor incearca sa o faca pe Ruxandra sa treaca peste divortul parintilor sai.

- Victor Piturca are de ce sa fie mandru! Fostul selectioner al echipei nationale de fotbal a Romaniei are o fiica de nota 10! Cum arata si cu ce se ocupa Claudia? Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, are raspunsul la aceasta intrebare!

- Implicat fara voia sa in telenovela acestei veri, Adrian Titieni incearca sa treaca peste faptul ca fosta sa sotie s-a combinat cu Alexandru Papadopol, asa cum Sypnerws.ro, cel mai tare site monden din Romania, a dezvaluit. Celebrul actor din serialul-fenomen „Fructul oprit” este pus pe fapte mari.

- Misiune neobisnuita pentru pompierii din orasul Balti. Aseara, acestia au salvat viata unui porumbel, care ramasese prins intre firele de electricitate.Localnicii care l-au observat au sunat la 112.