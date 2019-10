Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri, de 19 si 33 de ani, sunt cercetati penal dupa ce au fost depistati in trafic de politistii rutieri, unul pentru ca a consumat alcool inainte de a pleca la drum cu masina, celalalt pentru ca sofa, desi nu avea legal acest drept.

- Un șofer de 41 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism pe strada Caprioarei, a fost oprit de catre polițiștii de la circulație, pentru un control de rutina. In urma testarii cu aparatul etilotest, in aerul expirat a rezulvat valoarea de 2,25 mg/l alcool pur in aerul expirat. Potrivit…

- Un barbat de 37 de ani este cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante dupa ce politistii rutieri constatat ca acesta consumase droguri inainte de a se urca la volan.

- Polițiștii rutieri din Alba au organizat miercuri o acțiune de consțientizare pentru șoferii care folosesc telefoanele mobile la volan, in contextul inaspririi amenzilor pentru acest tip de contravenții. Acțiunea a avut loc pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, in zona Colegiului Național…

- Intr-o mana ținea un bebeluș, in cealalta un pistol. Dupa ce a apasat pe tragaci de cateva ori, barbatul a fost filmat in timp ce a bagat arma in gura nou-nascutului. Imaginile șocante au fost postate pe Internet, fiind vazute și de oamenii legii. Ajuns pe mana polițiștilor, pistolarul a avut o explicație…

- La data de 1 septembrie 2019, in jurul orei 05.30, polițiștii din Campeni l-au depistat pe un tanar de 25 de ani, din Garda de Sus, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 75, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea…

- La data de 21 august, in jurul orei 1.50, un echipaj de poliție din cadrul Poliției Orașului Ocna Sibiului, in cadrul activitaților specifice desfașurate pe raza localitații Mandra au oprit pentru control in trafic un autoturism. Read More...

- Incredibil, dar adevarat! Aflata in ultimul trimestru de sarcina, Anca Serea a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro in timp ce consuma alcool. Apoi, fara sa tina cont de nimeni si de nimic, vedeta s-a urcat la volan. Prezent la fata locului, Adi Sina nu s-a lasat mai prejos!