Stiri pe aceeasi tema

- Noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Adrian Zuckerman, va ajunge la Timisoara, la finalul acestei saptamani, pentru a participa la dezvelirea unei placi din bronz, trimisa de presedintele Donald Trump, in memoria eroilor Revolutiei.

- Ambasada SUA la Bucuresti anunta, sambata, ca ambasadorul Hans Klemm si-a incheiat mandatul si a parasit Romania, in cursul acestei zile. "Va multumesc pentru caldura cu care m-ati primit peste tot in Romania. Sarbatori fericite tuturor!", este mesajul pe care l-a transmis ambasadorul Hans Klemm, potrivit…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, il va primi sambata pe ambasadorul agreat al Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Adrian Zuckerman, pentru prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare, a informat MAE. Adrian Zuckerman a fost confirmat in functie de Senatul american…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a fost decorat de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul Național Steaua Romaniei, cel mai inalt ordin național romanesc. Parteneriatul strategic dintre Romania si SUA este "mai solid" si "mai dinamic" decat in orice moment din istoria sa, a declarat, marti,…

- Florin Salam a revenit in Romania, dupa perioada pe care a petrecut-o in Statele Unite ale Americii, acolo unde a fost internat intr-un spital, ca urmare a unor probleme medicale. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini incredibile cu celebrul manelist in Capitala.

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a avut joi o intrevedere cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, fiind evidentiat cu acest prilej ritmul dinamic al Parteneriatului strategic dintre Romania si SUA, precum si perspectivele de intensificare a cooperarii in domeniul…

- Hans Klemm (62 de ani) este, fara indoiala, cel mai important cetatean american aflat pe teritoriul Romaniei. Cu toate acestea, in timpul liber, ambasadorul Statelor Unite ale Americii se comporta precum un om obisnuit.

- Potrivit foreign.senate.gov, cetateanul american nascut in Romania, Adrian Zuckerman, a primit aviz de la Comisia de specialitate a Senatului american pentru postul de ambasador al SUA la Bucuresti:ldquo;Domnul Adrian Zuckerman, din New Jersey, va fi ambasador extraordinar si plenipotentiar al Statelor…