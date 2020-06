Stiri pe aceeasi tema

- Slujba de inmormantare a lui Costin Marculescu a inceput cu ceva timp in urma. Prietenii, cunoscuții și familia ii sunt acum alaturi actorului, care a plecat mult prea devreme de pe aceasta lume.

- Slujba de inmormantare a lui Costin Marculescu a inceput in urma cu scurt, iar mașina mortuara deja a ajuns in fața bisericii pentru a lua trupul neinsuflețit și a-l transporta catre cimitirul ”Reinvierea”, acolo unde iși va dormi somnul de veci.

- In urma cu puțin timp, sicriul cu trupul neinsuflețit al lui Costin Marculescu a fost scos afara din biserica, asta pentru ca slujba de inmoramntare sa se desfașoare in condiții de siguranța și pentru a nu exista riscul raspandirii oricarui virus in aceste momente a celor veniți sa-și ia ramas bun!

- Apropiații lui Costin Marculescu au venit sa iși ia adio de la bunul lor prieten. Biserica la care actorul este depus a devenit loc de pelerinaj, mai multe persoane publice venind sa aprinda o lumanare și sa il vada pentru ultima oara.

- „Am senzația ca nu s-a intamplat. Pentru mine era mai mult decat un prieten. Nu ne vedeam chiar saptamanal, sa zic ca faceam gratare des cu el, dar va zic sincer ca atunci cand ne intalneam parca nici nu ar fi trecut timpul peste noi. Aveam o relație speciala. Nu imi gasesc cuvintele, va zic…

- Sicriul cu trupul neinsuflețit al actorului Costin Marculescu a fost depus la o biserica din Capitala, așa cum i-a fost ultima dorința, iar cea care se va ocupa de inmormantare este jurnalista Mara Banica.

- Sicriul cu trupul neinsuflețit al lui Costin Marculescu a ajuns in urma cu doar cateva momente la bisierca unde toți cei care l-au cunoscut vor putea sa-i aduca un ultim omagiu. Cel care i-a ridicat trupul de la INML a fost chiar cumnatul sau care a oferit și primele declarații despre moartea fulgeratoare…

- Toata lumea este in șoc, dupa aflarea veștii ca actorul Costin Marculescu a fost gasit mort, in propria locuința. Pompierii au intervenit tarziu in noapte, atunci cand au fost chemați și medicii legiști, care au transportat trupul neinsuflețit al lui Marculescu la INML, pentru autopsie.