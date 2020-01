Stiri pe aceeasi tema

- Luna aceasta, Cristina Rus (38 de ani) urmeaza sa devina mamica pentru a treia oara! In asteptarea fetitei pe care o poarta in pantece, vedeta radiaza de fericire. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini de senzatie cu celebra graviduta.

- Aflata intr-o relatie cat se poate de serioasa alaturi de Adrian Popescu, alias Cuza de la "Noaptea Tarziu", Ramona Olaru petrece ultimele zile ale acestui an departe de tara, intr-o vacanta exotica. Inainte de a pleca din Romania, vedeta Antenei 1 a fost protagonista unor momente neasteptate.

- Sunt fotbalisti de top, au bani si le place sa se rasfete ori de cate ori au ocazia. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini de senzatie cu doi jucatori de nationala in timp ce isi faceau toate poftele.

- A jucat fotbal la cel mai inalt nivel, iar acum se poate lauda cu faptul ca este un barbat implinit din toate punctele de vedere. Devenit tatic in luna ianuarie a anului trecut, Iulian Miu (43 de ani) duce o viata de invidiat. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini de senzatie…

- Florin Salam a revenit in Romania, dupa perioada pe care a petrecut-o in Statele Unite ale Americii, acolo unde a fost internat intr-un spital, ca urmare a unor probleme medicale. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini incredibile cu celebrul manelist in Capitala.

- Trecuta prin doua mariaje esuate, Marina Almasan si-a gasit, intr-un tarziu, fericirea alaturi de Georgica Cornu. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta, in exclusivitate, imagini rare cu celebrul cuplu.

- Posesor al unei averi impresionante, Augustin Oancea, unul dintre cei mai discreti mega-afaceristi din Romania, este un barbat pe care orice femeie si l-ar dori prin preajma. Poreclit „Regele energiei”, acesta ii face toate poftele sotiei sale. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!