Stiri pe aceeasi tema

- CS Mioveni și FC Botoșani s-au intalnit miercuri seara intr-un meci care a contat pentru play-off – ul Cupei Romaniei. Partida s-a disputat pe stadionul galben-verzilor și s-a terminat cu scorul de 0 - 2.

- Sloganul „Nu am aer”, devenit un simbol al luptei impotriva indiferenței in spitalele din Romania, a fost afișat in tribune la FCU Craiova - Rapid, meci din runda cu numarul 7 a Superligii. Alexandra, o tanara din Botoșani, in varsta 25 de ani, a murit in spital, dupa ce cu o noapte inainte acuzase…

- Etapa a cincea a SuperLigii 2023/2024 se joaca in format redus, fara meciurile europenelor Farul, FCSB și Sepsi, iar punctul central va fi derby-ul de tradiție dintre Rapid și Petrolul Ploiești, programat pe Superbet Arena Giulești duminica, de la ora 21:30. Iar runda programeaza o vizita a Universitații…

- Comisia de Disciplina din cadrul FRF a decis, miercuri, sanctiuni pentru FC Rapid si U Craiova 1948, ca urmare a incidentelor de la meciuri din etapa a treia a Superligii.Deciziile sunt urmatoarele: FC Rapid 1923 vs. AFC Botosani – Incidente - In temeiul art. 82.1 si 3.a si c din RD, raportat…

- FCSB pune astazi, de la 15:00, in vanzare biletele pentru partida cu CFR Cluj. Duelul din etapa #4 a Superligii se joaca in Ghencea, duminica, 6 august, de la 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Prima data, tichetele vor fi puse in vanzare online,…

- Partida dintre FC Voluntari și FC Botoșani a avut fluierul de start cu 5 minute mai tarziu decat ar fi trebuit, adica la ora 18:35, din cauza unor probleme cu plasa uneia dintre porți, pe care in prima parte a vegheat-o Octavian Valceanu. Primul meci al zilei din campionatul romanesc, duelul dintre…