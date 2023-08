VIDEO! Pădurar din Bacău, amenințat cu moartea! Braconierii de trufe au apărut, înarmați, la ușa lui Un padurar din județul Bacau a cerut ajutorul polițiștilor, dupa ce mai mulți indivizi inarmați au venit la el acasa, ca sa il amenințe cu moartea. Conform PRO TV, agresorii ar fi braconieri de trufe, furioși ca el ii impiedica sa culeaga din padure ciupercile scumpe, care pot fi recoltate doar de persoane autorizate. Polițiștii […] Articolul VIDEO! Padurar din Bacau, amenințat cu moartea! Braconierii de trufe au aparut, inarmați, la ușa lui a fost publicat in Ziarul de Bacau . Citeste articolul mai departe pe ziaruldebacau.ro…

Sursa articol si foto: ziaruldebacau.ro

