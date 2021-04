VIDEO OSCAR 2021

Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Kaluuya a castigat duminica seara, la Los Angeles, premiul Oscar pentru cel mai bun actor in rol secundar, in cadrul celei de-a 93-a editii a galei organizate de Academia de film americana, gratie interpretarii sale din lungmetrajul "Judas and the Black Messiah", potrivit contului de Twitter…

- Emerald Fennell, scenarista si regizoarea filmului "Promising Young Woman", a castigat premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original la cea de-a 93-a gala de decernare a premiilor Academiei de film americane, organizata duminica seara la Los Angeles, informeaza contul de Twitter al evenimentului.…

- Academia americana de film nu obliga participanții la Gala premiilor Oscar 2021 sa poarte masca in timpul filmarilor, scrie Variety. Vestea a fost anunțata in timpul unei intalniri pe Zoom pe care au avut-o reprezentanții Academiei americane de film cu nominalizații și publiciștii. Pentru ca ceremonia,…

- Academia de Arte si Stiinte Cinematografice (AMPAS) de la Hollywood ar putea permite nominalizatilor britanici la premiile Oscar sa ia parte la gala din Londra, dupa ce anterior a anuntat ca nu va exista optiunea participarii la ceremonie prin intermediul Zoom, relateaza miercuri PA Media si DPA.…

- Actrița Priyanka Chopra și soțul ei, cantarețul Nick Jonas, au inceput sa anunțe nominalizarile la cele 23 de categorii, intr-o ceremonie online, transmisa pe canalul de YouTube al Academiei Americane de Film.Sunt, in total, 23 de categorii la care filmele se bat pentru cele mai ravnite statuete din…

- Marți dupa-amiaza, intr-o ceremonie virtuala, prezentata de la Londra, Academia Britanica de Film (BAFTA) a facut cunoscute nominalizarile sale pentru anul 2020. Pentru prima oara in istoria de decenii a premiilor, Romania a reușit sa aiba o pelicula nominalizata: Colectiv, documentarul lui Alexander…

- Lungmetrajele ”Nomadland” si ”Borat Subsequent Moviefilm” si serialele ”The Crown” si ”Schitt’s Creek” sunt marile castigatoare ale celei de-a 78-a editii a galei Globurilor de Aur, acordate de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), care a avut loc duminica noapte, deschizand astfel sezonul…

- Lungmetrajul „Mank”, produs de Netflix, a primit cele mai multe nominalizari la Globurile de Aur si va concura la sase categorii, inclusiv pentru „Cel mai bun film dramatic”, informeaza agerpres . Cea de-a 78-a gala de decernare a Globurilor de Aur va avea loc pe 28 februarie la Los Angeles. Ceremonia…