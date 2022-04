VIDEO Orchestra Academică de Stat de Folclor și Etnografie „Otyrar Sazy” (Kazahstan), la Brașov Concertul Orchestrei Academice de Stat de Folclor și Etnografie „Otyrar Sazy”, dedicat implinirii a 30 de ani de la stabilirea relațiilor dintre Romania și Kazahstan, va avea loc la Filarmonica Brașov pe data de 4 mai, ora 19.00. Veți face cunoștința cu muzica tradiționala kazaha, care va va oferi emoții de neuitat! Orchestra “Otyrar Sazy” ne va oferi posibilitatea de a asculta cele mai bogate mostre originale de folclor național și va familiariza ascultatorii cu cea mai bogata colecție de instrumente muzicale naționale kazahe. Orchestra a fost fondata in 1982. De atunci, susține in mod activ… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat ca peste 700.000 de cetateni din Ucraina au intrat in Romania de la izbucnirea razboiului din tara vecina. Țara noastra a solicitat mecanismelor europene deconturi de 300 de milioane de lei pentru refugiați. Ministrul de Interne a precizat ca peste 700.000…

- Sambata, 9 aprilie 2022, brașovenii sunt așteptați la ,,Festivalul Urzicilor”- primul de acest fel din Romania, unic, cu un concept inedit. Ți-ar placea ca oamenii sa indrageasca din ce in ce mai mult natura?Te așteptam la noi, in #gradina de la munte!!!Și pentru ca e vremea urzicilor iar la meteo au…

- De la Centrul Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Teleorman va fi prezent la Brașov, ANSAMBLUL PROFESIONIST DE CANTECE ȘI DANSURI “BURNASUL” alcatuit din Grupul vocal De la Centrul Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Teleorman va fi prezent la barbatesc…

- Consiliul Județean Brașov anunța ca in aceste zile se efectueaza probele de punere in functiune si receptie la terminarea lucrarilor pentru sistemul de balizaj al Aeroportului International Brasov – Ghimbav. Primul aeroport construit in Romania in ultimii 50 de ani ar urma sa fie operațional din 1 noiembrie…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a spus ca miercuri s-a facut primul pas dintr-o reforma in invațamant, transmite TVR1. El a declarat ca printre altele, va schimba tabla din clasa cu una inteligenta, iar primul avantaj va fi ca ceea ce va fi scris de profesor va putea fi transferat digital fiecarui…

- NATO a aprobat grupul de lupta care va fi pozitionat in Romania a declarat, joi, presedintele Klaus Iohannis, inainte de a participa la Summitul extraordinar al Aliantei Nord-Atlantice, care se desfasoara la Bruxelles. ,,Avem o veste foarte buna, (…) deja NATO a aprobat grupul de lupta care va fi pozitionat…

- Vasile Val Baran, schiorul Coronei, face parte din delegația de 28 de sportivi care reprezinta Romania la a XV-a ediție de iarna a Festivalului Olimpic al Tineretului European! El va intra in concurs maine, 22 martie, la ora 10.00, in prima manșa de Slalom, urmand ca la ora 13.00 sa participe la cea…

- Refugiatii din Ucraina vor avea acces la consultatii medicale prin telefon, in limba ucraineana, atat pentru servicii de medicina generala, cat si de pediatrie, informeaza Asociatia Zi de BINE, prin intermediul unui comunicat. Numarul de telefon 0040 373787805 cu acoperire nationala este gratuit si…