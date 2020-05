VIDEO Orban: Ne gândim la construcţia unui fond de investiţii, după modelul polonez Prim-ministrul Ludovic Orban a anuntat luni ca guvernul ia in calcul constructia unui fond de investitii, dupa modelul polonez, pentru a sustine domeniile care au potential de dezvoltare. "Ne gandim la constructia unui fond de investitii. Avem un model care a functionat foarte bine, este fondul de investitii dezvoltat de polonezi, care a plecat cu o capitalizare initiala de la stat, a fost listat pe bursa si a permis, practic, achizitia de actiuni la fondul de investitii de catre sectorul privat. Acest instrument il gandim ca un instrument de dezvoltare a anumitor domenii de activitate - pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fondul de Investitii in Energie Kazah-Roman (FIEKR) a aprobat recent doua noi proiecte de investitii in sectorul energetic din Romania, cu o valoare totala de circa 43 milioane dolari, unul pentru constructia unei instalatii de deparafinare pe platforma Petromidia si al doilea pentru finantarea proiectului…

- Marele proiect de investiții, Spitalul Vasile cel Mare, promis de primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, este ingropat de marea incompetența de la Compania de Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public – Privat Sector 1, care nu a reușit sa atraga la licitația pentru construirea…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a declarat, joi, conform Gazeta de Sud, ca Executivul Orban a constatat nereguli in cazul a 17 plati facute prin Fondul de Dezvoltare si Investitii, in suma de 54 de milioane de lei. „Inca de la preluarea guvernarii in 4 noiembrie, de catre PNL, (…) atat…

- Procurorii de la Parchetul Judecatoriei Sectorului 1 au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Ion Ghizdeanu, fostul presedinte al Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP). El va fi cercetat intr-un dosar de fals intelectual in forma continuata, fiind plasat sub control judiciar…

- Ionel Danca, seful Cancelariei prim-ministrului, a anuntat in ziua in care procurorii l-au pus sub control judiciar pentru fals pe Ion Ghizdeanu, fostul sef al Fondului de Dezvoltare, ca Executivul Orban a constatat nereguli in cazul a 17 plati facute prin acest fond in suma de 54 de milioane de lei.Ion…

- Ion Ghizdeanu, fost presedinte al Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, a fost pus sub acuzare joi de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1, pentru savarsirea infractiunii de fals intelectual in forma continuata, intr-un dosar legat de alocare de fonduri pentru mai multe primarii din…

- Ion Ghizdeanu, fost presedinte al Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, s-a prezentat joi la sediul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, pentru a fi audiat intr-un dosar de fals intelectual in legatura cu alocarea de fonduri catre primarii din tara. Anchetatorii au…

- Procurorii cerceteaza felul in care s-au alocat banii prin Fondul de Dezvoltare si Investitii, proiectul de suflet al lui Liviu Dragnea. Potrivit unor surse judiciare, procurorii si politistii au ridicat miercuri documente de la nu mai putin de 17 primarii din mai multe judete, beneficiare…