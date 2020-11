Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, dupa ce a efectuat o vizita de verificare a lucrarilor pe santierul Drumului Expres Craiova - Pitesti, tronsonul 2, care face legatura intre limita judetelor Dolj si Olt si municipiul Slatina, ca in curand se va putea turna asfalt pe 70% din aceasta sectiune, ce ar putea fi finalizat inainte de termenul prevazut in contract.



"Firma domnului Umbrarescu (constructorul - n.r.) nu ma surprinde, intrucat am mai fost pe Centura Bacaului si si acolo am fost impresionat de lucrarile extraordinare si cred ca va fi data in circulatie…