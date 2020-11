Premierul Ludovic Orban, prezent marti la Topul National al Firmelor, editia a XXVII-a, a declarat ca economia romaneasca are "slabiciuni", care trebuie "tratate intr-o viziune strategica", mentionand printre prioritati: dezvoltarea infrastructurii de transport, sanatate si educatie, investitiile in agricultura, in procesarea in produselor alimentare, promovarea brandurilor romanesti si digitalizarea. "Economia romaneasca are slabiciuni, are vulnerabilitati, care trebuie tratate intr-o viziune strategica. Primul si cel mai important lucru il reprezinta nevoia absoluta de dezvoltare a infrastructurii,…