- Fostul premier și lider al PNL, Ludovic Orban, a fost surprins luni in timp ce dormea in banca sa din Camera Deputaților, la ședința solemna consacrata Zilei Naționale a Romaniei. Parlamentul Romaniei a organizat o ședința solemna dedicata Zilei Naționale a Romaniei, cu 4 zile intarziere. In timpul…

- Senatul si Camera Deputatilor se reunesc, astazi, 4 decembrie 2023, intr o sedinta solemna dedicata aniversarii Zilei Nationale a Romaniei 1 Decembrie.Decizia convocarii acestei sedinte solemne a fost luata de birourile permanente ale celor doua foruri legislative pe 20 noiembrie. Amintim ca, anul acesta…

- Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care obliga supermarketurile și hipermarketurile sa monteze case de marcat speciale pentru familiile cu copii mici. Proiectul de lege adoptat miercuri vine in sprijinul familiilor in sensul in care in supermarketuri si hipermarketuri trebuie sa existe…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni ca in sedinta de joi va veni cu reforma in jocurile de noroc, astfel ca nicio companie, daca nu are sediul social in Romania, nu va mai putea avea aceasta activitate pe teritoriul Romaniei. ”In sedinta de joi voi veni cu reforma in jocurile de noroc. Nicio companie,…

- O noua „ședința foto” cu ursul era sa se termine tragic pe Transfagarașan pentru un grup de turiști. Aceștia și-au adus inclusiv copiii aproape de animal pentru a face fotografii, relateaza BizBrașov. Mai mulți turiști au fost in mare pericol, dupa ce au incercat sa se apropie mult prea mult de un urs…

- Guvernul Ciolacu se reuneste miercuri, de la ora 17.00, in sedinta pentru Legea privind noile masuri fiscal-bugetare, pentru care Guvernul isi va asuma raspunderea in Parlament, care va fi discutata in prima lectura. Sedinta de Guvern va avea loc de la ora 17.00, urmand sa se discute in prima lectura…