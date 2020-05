Prim-ministrul Ludovic Orban s-a declarat "socat", miercuri, de decizia Curtii Constitutionale de admitere a sesizarii Avocatului Poporului asupra OUG care reglementeaza amenzile in stare de urgenta.



"Exact ca si alte decizii luate de CCR in perioada lui Dragnea, si decizia aceasta arata ca actuala CCR este de partea celor care incalca legea, de partea celor care incalca regulile. (...) O decizie care ma socheaza, care are un vadit caracter politic", a afirmat Orban.



In opinia sa, decizia CCR reprezinta "o invitatie la nerespectarea legii, un indemn la anarhie".

…