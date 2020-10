Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat intrebat despre regulile anuntate de Patriarhia Romana privind pelerinajul de Sfantul Dumitru ca apreciaza faptul ca exista dorinta de a respecta regulile. Seful Executivului a mai spus ca specialistii vor formula un punct de vedere si acesta va fi prezentat public,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, dupa inregistrarea recordului de 2.343 de noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, ca riscul de impunere a unor noi restricții crește:„Putem opri cresterea numarului de cazuri prin cresterea numarului persoanelor care respecta regulile de protectie…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca la nunți și botezuri nu se respecta regulile de protecție impotriva coronavirusului.„Este o anumita ingrijorare. Acum trebuie sa va spun ca in anchetele epidemiologice, pe baza datelor care mi-au fost puse la dispozitie de Ministerul Sanatatii, nu neaparat…

- Premierul Ludovic Orban a ajuns la secția de vot din Dobroiești, județul Ilfov, așteptand la coada sa poata intra in incinta. El a afirmat in fața jurnaliștilor ca era pregatit sa aștepte și mai mult la coada, precizand ca „regulile se respecta”.„Eram pregatit sa stau și mai mult. Sigur, oamenii…

- Premierul Ludovic Orban a declarat marti ca, la inceputul anului scolar, fiecare unitate de invatamant a avut propria organizare, iar profesorii au comunicat cu parintii alaturi de care au stabilit anumite reguli. "Fiecare scoala a avut propria organizare. Scoala nu poate sa controleze ce se intampla…

- Premierul Ludovic Orban a fost chemat sa dea explicații in Parlament in legatura cu masurile adoptate pentru limitarea infectarilor cu noul coronavirus, cu inceperea noului an școlar și cu organizarea alegerilor. Șeful executivului a facut apel la parlamentari sa fie alaturi de guvern in efortul de…

- Ludovic Orban, anunț important: „Cel mai probabil vom prelungi starea de alerta. Nu mai analizam nicio restricție suplimentara!”. Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca Guvernul va prelungi „cel mai probabil” cu alte 30 de zile starea de alerta pe intreg teritoriul țarii. Este pentru a treia oara…

- In acest context, Alexandru Rafila trage semnalul de alarma. Potrivit acestuia, cu cat oamenii interacționeaza un timp mai indelungat, cu atat riscul de transmitere a COVID-19 este mai mare,. Pentru a limita raspandirea virusului, Rafila considera ca Guvernul trebuie sa ia niște masuri, altfel riscam…