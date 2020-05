Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, la Centrul Tehnic Titu al Renault, ca a fost pus pe SICAP anuntul de licitatie pentru proiectarea si executia largirii DN7 Baldana-Titu la patru benzi.



Orban a subliniat ca o considera drept datorie personala aceasta investitie, discutata inca din 2008, cand a fost prezent in calitate de ministru al Transporturilor la inceperea lucrarilor de constructie a centrului de la Titu.



"Am o datorie, pe care o consider o datorie personala, atunci cand am discutat despre realizarea acestei investitii, una dintre conditiile…