- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 a anuntat ca, joi, vor ajunge in tara 134.400 doze de vaccin Moderna. Potrivit unui comunicat de presa al CNCAV, transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin vor fi aduse in Bucuresti pe cale…

- Primele doua cazuri de infectare cu varianta braziliana a coronavirusului au fost confirmate in Romania. Este vorba despre doi barbați din București, de 38 și 57 de ani, anunța Institutul Național de Sanatate Publica. „Institutul Național de Sanatate Publica – Centrul Național de Supraveghere și Control…

- Vaccinul anti-Covid Pfizer/BioNTech a fost capabil sa neutralizeze o noua varianta a coronavirusului care se raspandește rapid in Brazilia, potrivit unui studiu de laborator publicat luni in New England Journal of Medicine, relateaza Reuters . Sange prelevat de la oameni carora li se administrasera…

