Video Oprah a căzut pe scenă, în timpul unui discurs despre echilibru In timpul turului „Your Life on Focus”, Oprah Winfrey, in varsta de 66 de ani, a suferit un accident jenant in timp ce se afla pe scena. Chiar cand ținea un discurs despre echilibru, celebra prezentatoare s-a impiedicat și a cazut pe scena. Din fericire, Oprah nu s-a lovit și a facut haz de necaz, in modul ei caracteristic, ridicandu-se și spunand cu zambetul pe buze “Incalțaminte greșita”. “Bunastarea pentru mine este atunci cand lucrurile sunt in echilibru, dar echilibrul nu inseamna ca toate lucrurile sunt egale sau liniștite mereu”, a spus Oprah, chiar inainte sa se prabușeasca pe scena, spre… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

