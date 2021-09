Presedintele Joe Biden a promis marti, in discursul din cadrul sesiunii anuale a Adunarii Generale a ONU, ca va dubla valoarea ajutorului international acordat de Statele Unite tarilor in curs de dezvoltare pentru a face fata schimbarilor climatice, transmite AFP. Presedintele Biden s-a angajat sa colaboreze cu Congresul SUA pentru a atinge acest obiectiv. Potrivit expertilor, acest lucru inseamna un angajament financiar de aproximativ 11 miliarde de dolari pe an. "Cu ajutorul nostru, precum si cu o participare crescuta din partea sectorului privat si a altor donatori, vom putea atinge obiectivul…