​Olympique Lyon a câștigat, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, împotriva echipei Dijon, în etapa a doua din Ligue 1.



Pentru Lyon au marcat Depay '39 (penalti), '45+1 si '66 (penalti) si Lautoa '45 (autogol), în timp ce Scheidler '14 a înscris pentru oaspeți. Vezi aici golurile.

La Lyon, Ciprian Tatarusanu a fost rezerva, în timp ce la Dijon, mijlocasul Mihai Dobre a intrat pe teren în minutul 70.

Mai au loc în aceasta etapa:

Rennes vs MontpellierStrasbourg vs Nice

Reims vs LilleAngers vs BordeauxMetz…