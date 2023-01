VIDEO| “Oare cât de bine o duce acest cerb înconjurat de ciute?”. Imagini din Parcul Național Semenic-Cheile Carașului Pe o scara de 1 la 10, oare cat de bine o duce acest cerb inconjurat de ciute? Un video preluat de pe una din camerele de monitorizare a faunei din Romsilva- Parcul Național Semenic-Cheile Carașului. Ciuta, femela cerbului, este un animal erbivor, avand habitatul in zone montane sau deluroase cu paduri intinse, care asigura condițiile de liniște, adapost și hrana. Incepand cu perioada imperecherii, care debuteaza toamna, pana cand fata, ciutele traiesc in carduri, conduse de regula, de ciuta cea mai batrana. Ciuta fata unul sau doi viței, mai rar trei, aceștia avand pe corp, in primele trei luni,… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

- Regia Naționala a Padurilor - Romsilva gestioneaza 242 de fonduri cinegetice și anual asigura faunei din aceste fonduri cinegetice mii de tone de furaje combinate, fan și lucerna. Din ele se hranesc și ciutele.

