- Un urs a fost filmat in timp ce smulge un cos de gunoi de pe un stalp, in statiunea Sinaia. Animalul nu se lasa intimidat nici de cainii care latra, nici de soferii care claxoneaza si timp de cateva minute continua sa caute hrana intr-o zona amplasata la cativa metri de o statie de autobuz. In…

- Spitalul Sf Constantin din Brașov organizeaza, astazi, un maraton de vaccinare impotriva SARS-COV-2. Acțiunea a inceput la ora 8 dimineața, la unitatea medicala de pe Calea București și se va incheia la ora 20.00. Sunt pregatite 500 de doze Pfizer, iar daca va fi cazul vor mai fi achiziționate inca…

- CHIȘINAU, 4 apr - Sputnik. Duminica, in jurul orei 08:00, oamenii legii verificau șoferii de microbuze cum respecta normele sanitare. © Photo : Facebook / Poliția Republicii MoldovaFoto: A murit chiar de ziua lui - Accident teribil a luat viața a doi minori In timpul controalelor, la volanul…

- Mai multe persoane care merg la vaccin și știu ca trebuie sa li se administreze vaccin produs de Pfizer / BioNTech sunt induse in eroare de faptul ca pe fiola scrie „Comirnaty”. Reprezentanții CNCAV ii liniștesc spunand ca una este firma, și cealalta denumirea vaccinului. „- Doamna, eu nu vreau Comirnaty.…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a vorbit despre irganizarea slujbei de Inviere din acest an. De data aceasta bisericile nu se vor mai inchide.Nu putem sa fim absurzi. Oamenii respecta de frica, nu din intelegere.Biserica are autonomie.Voi tine slujba la miezul noptii. Nu vom mai repeta greselile…

- Dinamo și Sepsi se intalnesc azi, de la 21:00, in cel mai interesant duel al zilei din Liga 1. Confruntarea din Ștefan cel Mare conteaza pentru etapa a 23-a din campionat, iar dinamoviștii au nevoie de victorie pentru a spera in continuare la playoff. Dupa doua infrangeri la rand in campionat, cu FCSB…

- Liberalizarea pieței de energie electrica aduce consumatorilor și bataie de cap, la Brașov, oamenii fiind nevoiți sa stea ore in șir la cozi pentru a-și rezolva problemele. Consilierul local PNL, Radu Paul, a fost sesizat de brașoveni in ultimele zile, in legatura cu aceasta problema, cu care o mulțime…

- Licitatia pentru proiectarea autostrazii A3 Ploiesti-Comarnic-Brasov s-a incheiat miercuri, iar in zilele urmatoare, dupa finalizarea formalitatilor, va fi semnat contractul cu firma de proiectare, a anuntat, pe Facebook, ministrul Transporturilor, Catalin Drula, potrivit Agerpres. "Ne asteptam -…