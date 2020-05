Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.000 de oameni au stat sambata la coada in Geneva pentru a primi pachete cu alimente gratuite, ceea ce scoate in evidenta impactul avut de epidemia de coronavirus asupra saracilor si imigrantilor neinregistrati chiar si in bogata Elvetie, transmite Reuters.

- Dupa 40 de zile in care oamenii au stat in izolare la domiciliu din cauza pandemiei de coronavirus, sute de indieni au stat la coada, in afara magazinelor cu bauturi alcoolice din New Delhi. Restricțiile la nivel național, printre cele mai stricte din lume, au fost relaxate in anumite zone in care sunt…

- Sute de oameni au stat, luni, la o coada in fața unui magazin de alcool din capitala Indiei, New Delhi, care a inceput sa relaxeze restricțiile impuse timp de 40 de zile pentru prevenirea raspandirii coronavirusului, transmite Reuters. Unele birouri și-au reluat activitatea cu mai puțini angajați iar…

- Mii de oameni disperați au format in Africa de Sud cozi uriașe intinse pe mai mulți kilometri pentru a primi ajutoare alimentare, noteaza Reuters. In imaginile aeriene se poate vedea o mulțime care sta la rand pentru a primi ajutor alimentar de urgența, dupa ce oamenii au ramas fara hrana zilnica, din…

- Proiectul de sprijinire a economiei americane, in contextul epidemiei de coronavirus, include o plata de 3.000 de dolari pentru familii, anunța Reuters preluat de mediafax.Vezi și: Ministrul Economiei: Va trebui o relaxare fiscala. Probabil deficitul ajunge la 5%. Daca criza va dura 3-5 luni,…

- Inaltul comisar ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi, a declarat marți la Geneva ca Grecia are nevoie de mai mult ajutor din partea Uniunii Europene in gestionarea crizei migrantilor de la granita cu Turcia, potrivit Reuters, anunța MEDIAFAX.„Grecia este membra UE si se bazeaza pe resursele…

- Un declin continuu al numarului de noi cazuri de infectie cu coronavirus in China este incurajator, a anuntat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), insa a avertizat ca exista in continuare riscul ca epidemia sa se raspandeasca in afara tarii, informeaza Reuters, transmite AGERPRES . ”Suntem incurajati…