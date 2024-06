Stiri pe aceeasi tema

- Kalvin Phillips (28 de ani), mijlocașul aflat in prezent sub contract cu Manchester City, nu intra in calculele lui Pep Guardiola pentru sezonul viitor conform fichajes.net. Mijlocașul care a costat 50 de milioane de euro nu a impresionat la „cetațeni”, iar in perioada de mercato de iarna din acest…

- Tehnicianul echipei Manchester City, Pep Guardiola, i-a adus un omagiu lui Jurgen Klopp, care si-a luat adio de la Anfield dupa 489 de meciuri la conducerea gruparii Liverpool.Antrenorul spaniol a laudat munca colegului sau german. "Imi va lipsi foarte mult.

- Manchester City a ”intrat in cartile de istorie” cu al patrulea titlu consecutiv de campioana a Angliei la fotbal, a afirmat, duminica, mijlocasul ofensiv Phil Foden, care, la varsta de 23 de ani, numara sase titluri in Premier League, informeaza AFP. „Este dificil sa spui cuvinte potrivite pentru ce…

- Joan Laporta, președintele Barcelonei, a reușit sa il faca pe antrenorul Xavi Hernandez (44 de ani) sa se razgandeasca. Xavi va continua pe banca blaugrana și in sezonul urmator. Xavi a acceptat condițiile stabilite cu Laporta, in discuțiile de miercuri seara, iar noul angajament urmeaza sa fie semnat,…

- Pep Guardiola, managerul lui Manchester City, a avut o apariție in documentarul despre jucatoarea Aitana Bonmati, iar cei doi au pus la cale un plan interesant pentru viitorul Barcelonei. Aitana Bonmati (26 de ani) este jucatoarea momentului in fotbalul feminin. Mijlocaș la Barcelona și la naționala…

- Aflata in cursa pentru un loc in semifinalele Ligii Campionilor și cu speranțe la titlu, Barcelona pregatește și sezonul viitor. Iar președintele Joan Laporta e nevoit sa caute un antrenor. Barcelona - PSG (3-2 in tur), din returul sferturilor Ligii Campionilor, se joaca marți, de la 22:00. Va fi liveTEXT…

- Manchester City abordeaza meciul de astazi din Premier League de la Crystal Palace la distanța de 3 puncte de primul loc. Antrenorul, Pep Guardiola, a declarat ca echipa sa se concentreaza cu totul pe ciștigarea ultimelor 8 meciuri, mai degraba decit sa aștepte ca rivalii sa greșeasca. City se afla…

- Alexandru Mitrița, 29 de ani, a avut o discuție directa cu selecționerul Edward Iordanescu. Antrenorul nu i-a facut promisiuni, dar il are in vizor pentru Euro 2024. Jucatorul e motivat sa fie in lotul pentru Germania. Olteanul s-a metamorfozat in ultimii ani. ...