- Clipe de panica intr-un avion de linie, dupa ce unul dintre motoare a luat foc in timpul decolarii. Aeronava se pregatea sa plece de pe un aeroport din Carolina de Sud cand s-a produs incendiul, potrivit The Charlotte Observer. Pasagerii aflați la bord au observat motorul in flacari și au inceput sa…

- Șapte persoane au fost ranite și au ajuns la spital, duminica, intr-un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme, produs pe DN 66 (Bumbesti Jiu – Petrosani), in localitatea Dragutesti, judetul Gorj. Potrivit poliției, un barbat de 47 de ani, din municipiul Targu Jiu, in timp ce conducea…

- Elevul de 16 ani care ar fi injunghiat profesoara de japoneza chiar in timpul unei ore, la liceul bucureștean Ion Creanga, s-ar fi enervat ca profesoara vroia sa dea un test neanunțat, in timpul acelei ore. Poliția Capitalei a deschis o ancheta penala și face audieri, atat printre elevii clasei in care…

- Șeful PSD a anunțat, la cateva ore de la votul din Senat asupra introducerii pragului valoric pentru infracțiunea de abuz in serviciu, ca ministrul condus de Catalin Predoiu trebuie sa vina cu o varianta adecvata. Senatorii PSD, PNL și UDMR care au votat, miercuri, varianta cu 250.000 lei prag pentru…

- Romanii din mai multe orașe din Oltenia au fugit care incotro in momentul declanșarii cutremurului de 5,7 grade pe scara Richter care s-a produs la ora 15.15 in zona Valcea. Pe rețelele de socializare au aparut imagini dintr-o frizerie din Targu Jiu, unde clienții și frizerii au rupt-o la fuga imediat.…

- Politistii au intervenit, marti, la sediul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Arad, in urma unui apel la 112 prin care se reclama ca directorul economic al institutiei a adus la birou un aparat cu electrosocuri si un spray cu piper, pentru a-si intimida colegi cu care s-ar afla in conflict. Surse din…

- Inca un incident socant intr-o scoala romaneasca. Un elev de liceu din Bacau a fost batut de mai multi colegi si bagat cu capul in vasul de toaleta. Colegii au filmat totul, iar imaginile au ajuns pe internet, postate de bunicul unuia dintre elevi, și au fost distribuite imediat de sute de ori pe rețelele…