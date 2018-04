Romanca Jenyfer Pasca, in varsta de 10 ani, a trecut de faza "duelurilor" din cadrul concursului de televiziune "La Voz Kids" ("Vocea Spaniei Junior") cu o interpretare a hitului "Heal The World", apartinand regelui pop Michael Jackson, reprezentatie sustinuta alaturi de doua concurente de varsta similara, conform unei informatii publicate marti de site-ul romaniaexpres.com.

Jenyfer Pasca, fetita talentata si ambitioasa din oraselul andaluz Baza (Granada) care in urma cu aproape o luna a fost selectionata la cea de-a patra editie a concursului…