VIDEO: O rachetă nord-coreeană a aterizat în largul coastelor sud-coreene Coreea de Nord a lansat miercuri cel puțin 17 rachete in mare, inclusiv una care a aterizat la cațiva km de coasta sud-coreeana, ceea ce a determinat Coreea de Sud sa emita avertismente de raid aerian și sa lanseze propriile rachete ca raspuns. Coreea de Nord a lansat cel puțin șaptesprezece rachete in mare. Seulul spune ca una dintre ele a aterizat aproape de coasta Coreei de Sud și a trecut pentru prima data o frontiera maritima disputata, care se afla in afara apelor teritoriale ale Coreei de Sud. Aparentele teste cu rachete au declanșat semnale de raid aerian pe insula sud-coreeana Ulleung.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

