Stiri pe aceeasi tema

- O papusa uriasa reprezentand virusul Covid-19 a fost arsa de participantii la o sarbatoare publica din Mumbai. Imaginile de la Holika Dahan, sarbatoarea programata in martie in sudul Indiei au ajuns virale. Papusa incendiata a fost botezata Coronasur, potrivit Mediafax.In mod normal, festivitatea…

- Dupa trei amanari, o instanta din capitala Indiei a programat pe 20 martie executia a patru condamnati pentru un viol in grup urmat de moartea victimei, informeaza AFP potrivit Agerpres. Conform deciziei tribunalului din Delhi, Mukesh Singh, Vinay Sharma, Pawan Gupta si Akshay Thakur urmeaza sa fie…

- India a devenit a cincea economie a lumii in 2019, depasind Marea Britanie, Franta, Italia si Brazilia, dupa Produsul Intern Brut (PIB), potrivit datelor FMI pentru luna octombrie. In ciuda acestei cresteri spectaculoase, India este tara in care traiesc un sfert din saracii lumii. Cresterea PIB al Indiei…

- Partidul omului obisnuit (AAP) din India a castigat alegerile locale din capitala New Delhi, unde detine majoritatea din 2015, dand o lovitura severa partidului nationalist hindus Bharatiya Janata al premierului Narendra Modi, care spera sa-si impuna victoria, in urma unei campanii agresive, relateaza…

- Datoria publica ca procent din PIB a crescut cu 1 punct procentual in luna decembrie, scrie miercuri Ziarul Financiar. Datoria guvernamentala a crescut in noiembrie 2019, fata de octombrie, cu 1,5 mld, la 366,4 miliarde de lei, insa in decembrie, saltul a fost de 11 miliarde de lei.Astfel,…

- Capitala Romaniei este in grafic pentru a depasi Ciudad de Mexico si Bangkok, ambele orase cu peste 8 milioane de locuitori, potrivit site-ului TomTom, care realizeaza un index mondial al traficului.Aglomeratia in Bucuresti a crescut cu 4% de anul trecut.Indicele de trafic al TomTom acopera 416 orase…

- Selectionata masculina a României a fost învinsa de Slovacia cu scorul de 3-2, joi, la turneul preolimpic de tenis de masa de la Gondomar (Portugalia), iar tricolorii au ratat astfel calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, informeaza Agerpres.România a condus prin punctul…